Червиченко: Газизов может вернуться в "Уфу" и стать ее спасителем

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе Шамиля Газизова из московской команды.
Фото: "Матч ТВ"
"Газизов, в случае увольнения, может потом вернуться в "Уфу" и стать спасителем. Если "Уфа" сможет подняться хотя бы в середину таблицы, он будет прямо героем. А если у тех, кто его сейчас пытается уволить, будет результат хуже, то сами понимаете.

За Газизовым никаких грехов не наблюдается. А даже если они и есть, то очевидно меньше, чем у его предшественников в "Спартаке", - сказал Червиченко.

Шамиль Газизов заступил на должность генерального директора "Спартака" летом этого года, до этого аналогичную должность на протяжении шести лет он занимал в "Уфе".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Газизов может зимой покинуть занимаемый им пост в "Спартаке". В московский клуб на должность спортивного директора вернулся Дмитрий Попов. Именно это причина называется основной в возможной отставке Газизова из "Спартака".

Источник: "СЭ"

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Теги: Спартак Газизов Червиченко
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