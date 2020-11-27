"Газизов, в случае увольнения, может потом вернуться в "Уфу" и стать спасителем. Если "Уфа" сможет подняться хотя бы в середину таблицы, он будет прямо героем. А если у тех, кто его сейчас пытается уволить, будет результат хуже, то сами понимаете.
За Газизовым никаких грехов не наблюдается. А даже если они и есть, то очевидно меньше, чем у его предшественников в "Спартаке", - сказал Червиченко.
Шамиль Газизов заступил на должность генерального директора "Спартака" летом этого года, до этого аналогичную должность на протяжении шести лет он занимал в "Уфе".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Газизов может зимой покинуть занимаемый им пост в "Спартаке". В московский клуб на должность спортивного директора вернулся Дмитрий Попов. Именно это причина называется основной в возможной отставке Газизова из "Спартака".
Источник: "СЭ"
Червиченко: Газизов может вернуться в "Уфу" и стать ее спасителем
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе Шамиля Газизова из московской команды.
Фото: "Матч ТВ"
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