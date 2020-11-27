- Шварц - большой специалист? Я так не думаю. Он приехал на готовый материал, все футболисты, которые есть в "Динамо", не с ним же приехали. В футболе это часто, когда приходит тренер, когда команда с новым тренером выстреливает серией побед, а потом сразу же серия поражений. Иностранные тренеры должны приезжать к нам, но нельзя постоянно опираться на них, - заявил Мостовой в эфире телеканала "МатчТВ".
Московское "Динамо" в чемпионате России набрало 27 очков в 15 матчах и занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Под руководством нового главного тренера - немца Сандро Шварца - бело-голубые провели 4 встречи, в которых набрали 10 очков: обыграли "Сочи", "Тамбов" и "Локомотив" и сыграли вничью со "Спартаком". 28 ноября "Динамо" в гостевом матче 16 тура РПЛ встретится с "Ростовом", который набрал 26 очков и в случае победы потеснит бело-голубых в турнирной таблице.
Мостовой: Шварц не является большим специалистом, он приехал на готовый материал
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал комментарий о работе главного тренера московского "Динамо" Сандро Шварца.
Фото: Getty Images
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