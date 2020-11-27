- Что нужно сделать Кокорину, чтобы заиграть? Он пришел, потом травма, нужно набрать кондиции. У него есть желание и мастерство, сейчас сыграл, потом еще сыграет. Ему забить нужно, - сказал Ещенко в эфире телеканала "МатчТВ".
29-летний форвард Александр Кокорин в качестве свободного агента подписал контракт со "Спартаком" в августе 2020 года после 11 месяцев тюремного заключения и полугодовой аренды из "Зенита" в "Сочи". Нападающий провел в красно-белой футболке 9 матчей, в которых забил 1 гол с пенальти и выполнил 2 результативных передачи.
Ещенко: Кокорину нужно забить, чтобы заиграть
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением об адаптации в команде нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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