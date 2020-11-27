Ещенко: Кокорину нужно забить, чтобы заиграть

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением об адаптации в команде нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
- Что нужно сделать Кокорину, чтобы заиграть? Он пришел, потом травма, нужно набрать кондиции. У него есть желание и мастерство, сейчас сыграл, потом еще сыграет. Ему забить нужно, - сказал Ещенко в эфире телеканала "МатчТВ".

29-летний форвард Александр Кокорин в качестве свободного агента подписал контракт со "Спартаком" в августе 2020 года после 11 месяцев тюремного заключения и полугодовой аренды из "Зенита" в "Сочи". Нападающий провел в красно-белой футболке 9 матчей, в которых забил 1 гол с пенальти и выполнил 2 результативных передачи.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Кокорин Ещенко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент Акино: "Спартак" - потрясающий клуб. Но мы с ним не контактировали 2
Глушаков: не думаю, что невызов Дзюбы - это решение только Черчесова 2
"Ростов" станет учредителем нового регбийного клуба
"Так до конца и не понял, почему не попадал в состав при Гунько". Интервью вингера "Химок" Кухарчука, поигравшего с Это’О
Терехин: после прихода Шварца у команды появилось движение. Надо дать поработать
Кухарчук: однажды ко мне подошел "спартаковский" болельщик и сказал: "Вы же из "Химок"? Добро пожаловать в систему" 3
Глушаков: осталось непонимание, почему Черчесов не взял меня на домашний ЧМ 2
Кухарчук: Это'о никогда не отказывал, всегда помогал и был дружелюбен
Источник: вскрытие показало, что сердце Марадоны было в 2 раза больше обычного размера 4
"Мне было обидно, что я не играю". Кухарчук - о периоде Гунько в "Химках"
Источник: "Спартак" ведет переговоры о переходе перуанского опорника Акино 1
Терехин: "Ростов" - хорошая команда. Всё стабильно - идут в пятерочке, берут игроков, продают и зарабатывают 1
Кухарчук: звонили незнакомые мне люди. Предлагали, например, заработать желтую карточку 5
"Манчестер Сити" не будет покупать Месси в зимнее трансферное окно
Кухарчук: как Глушаков проставился после прихода в команду? Мы поехали в отличную баню 2
Ещенко: Кокорину нужно забить, чтобы заиграть 9
Мостовой: Шварц не является большим специалистом, он приехал на готовый материал 11
Новиков-старший вернулся из тренерского штаба "Динамо" в клубную академию
"Арсенал" - "Зенит". Где смотреть матч онлайн 28 ноября 2020 1
Дивеев, Глебов и Маслов - в числе претендентов на премию молодому игроку "Первая пятерка"
Гонка ЦСКА, «Зенита» и «Спартака», битва за топ-4 «Ростов» – «Динамо» и матч жизни «Уфы». Интриги 16 тура РПЛ
"Барселона" договорились о сокращении зарплат футболистов на текущий сезон на 122 млн евро 5
Акавов: покупка Урунова за 1 млн евро — удачная инвестиция 24
Тедеско — о схеме в 4 защитника: думаю, мы будем наигрывать такие варианты на зимних сборах
Глушаков не верит в чемпионство "Спартака" 21
Пике: надеемся, что Месси останется в "Барселоне" 3
"Он ассоциируется у меня с любовью к футболу". Тедеско — о Марадоне 1
ФИФА попросила все ассоциации почтить память Марадоны минутой молчания
Спортивный директор "Аталанты" рассказал о самочувствии Миранчука
Уткин: Баста сразу сдулся в истории с Карпиным 28
Все новости
-