Кухарчук: однажды ко мне подошел "спартаковский" болельщик и сказал: "Вы же из "Химок"? Добро пожаловать в систему"

Нападающий Илья Кухарчук рассказал, как в "Химках" реагировали на слухи о том, что подмосковная команда станет фарм-клубом " Спартака ".

Фото: ФК "Химки"

- В команде подшучивали над этим, никто серьезно к этому не относился. Был такой момент, когда я сидел во дворе, и ко мне подошел незнакомый мужчина, как потом оказалось, "спартаковский" болельщик, и сказал: "Вы же из "Химок"? Добро пожаловать в систему". Люди почему-то в это верили, - сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Андреем Бабичем.