"Должны были побеждать. Создали много хороших моментов, но не хватило завершающего паса, реализации. Упустили еще два очка.
Усталость тоже сказывается, но это не оправдание. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию, играть на победу", - заявил Жирков в эфире канала "Матч Премьер".
Юрий Жирков был признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Зенит" по версии телеканала "Матч Премьер".
Игра в Туле закончилась вничью 0:0. "Зенит", набрав одно очко, догнал ЦСКА и по дополнительным показателям стал лидером РПЛ. "Арсенал" остался в зоне стыков матчей, занимает 13-е место, набрав 14 очков.
"Зенит" в следующем туре дома примет "Урал", "Арсенал" на выезде сыграет с московским "Динамо".
Жирков: создали много хороших моментов, но страдала реализация
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!