"Лично у меня нет задач бороться за Лигу чемпионов и медали. Главное - стабилизировать состав, чтобы не было "шатаний" в результатах, в игре и составе. Нужно дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе задача - увидеть стабильность в плане состава и игры", - сказал Карпин.
В матче 16-го тура РПЛ "Ростов" на своем поле разгромил "Динамо" со счетом 4:1. В составе "Ростова" три мяча в этой игре забил Дмитрий Полоз, еще один мяч в активе Хорена Байрамяна.
В текущем сезоне чемпионата России команда Карпина занимает третье место, набрав 29 очков.
В следующем туре "Ростов" на своем стадионе примет "Уфу". Встреча пройдет 6 декабря.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: лично у меня нет задач бороться за Лигу чемпионов и медали
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о ближайших задачах.
Фото: ФК "Ростов"
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