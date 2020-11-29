"У меня по этому поводу предубеждений нет, начнем разваливать "Спартак" с низов!", - сказал Аршавин.
Накануне появилась информация что сын экс-форварда петербургского "Зенита" и телеведущей Юлии Барановской был зачислен в академию московского "Спартака".
Андрей Аршавин в составе "Зенита" провел 374 матча, забив 78 голов и отдав 106 голевых передач.
Сейчас Аршавин занимает пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам в петербургском клубе.
Источник: Матч ТВ
"Начнем разваливать "Спартак" с низов". Аршавин - о зачислении сына в академию "красно-белых"
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал новость о переходе его сына в спартаковскую школу.
Фото: ФК "Зенит"
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