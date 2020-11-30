Игра с "Уралом", которая состоится 5 декабря и начнется в 19:00 по Москве, пройдет при пустых трибунах. Однако для матча Лиги чемпионов с "Боруссией" было принято исключительное решение – провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Напомним, что встреча со "шмелями" в рамках заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов запланирована на 8 декабря. Начало - в 20:55 по Москве.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
"Зенит" проведет матч с "Уралом" при пустых трибунах, игру с "Боруссией" – со зрителями
Пресс-служба "Зенита" выступила с заявлением касательно присутствия зрителей на "Газпром Арене" на матчах с "Уралом" в РПЛ и с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!