"Правда ли, что кто-то позвонил Глушакову и сказал, что принято решение расстаться с Комбаровым? Да. Тогда уже начались эти агентские игры. Каррера подпустил к себе людей, у которых была одна цель: заработать денег любыми способами. В тот день мы сидели у Глушака в гостях за одним столом. Внезапно ему позвонил Гурцкая, который вместе с Трабукки и работал с Каррерой. Гурцкая не знал, что я рядом с Глушаком, и сказал ему, мол, поговори с Комбаровым, потому что Каррера не хочет, чтобы он играл в "Спартаке". Хотя я сейчас понимаю, что это не Каррера был инициатором, а именно агенты, их игры.
Почему я не подошел к Каррере? А зачем мне к нему подходить? Мы же видели, что происходит. С какого-то момента Каррера не управлял вообще ничем. Им управляли люди. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать", - цитирует Комбарова Sport24.
Напомним, что Комбаров перешел в "Спартак" в 2010 году из московского "Динамо", а покинул клуб в июне 2019 года. Каррера проработал в московском клубе чуть меньше - до октября 2018 года. Итальянца на посту главного тренера "Спартака" сменил Олег Кононов.
Комбаров: с какого-то момента Каррера ничем не управлял. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, долгое время выступавший за московский "Спартак", рассказал, что экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой манипулировали агенты.
Фото: ФК "Спартак"
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