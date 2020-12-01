— В России знаю только Путина, потому что в Сербии его очень любят, — рассказал футболист в эфире программы "Пофутболим" на телеканале БСТ.
25-летний Андрич перешел в "Уфу" на правах годичной аренды из загребского "Динамо". Всего за башкирский клуб форвард провел шесть матчей, забив три гола.
Андрич: в России знаю только Путина, потому что в Сербии его очень любят
Нападающий "Уфы" Комнен Андрич рассказал личностей, которых он знает в России.
Фото: ФК "Уфа"
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