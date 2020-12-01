"Газизов решил с Федуном вопрос ухода из "Спартака", - написал в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Напомним, что на пост гендиректора красно-белых Газизов был назначен 10 июля 2020 года. Слухи о его возможной отставке появились после возвращения в "Спартак" на должность спортивного директора Дмитрия Попова.
Источник: Газизов решил с Федуном вопрос ухода из "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов с высокой долей вероятности покинет московский клуб.
Фото: Vesti.Ru
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