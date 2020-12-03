Байрамян признан лучшим игроком РПЛ в ноябре

Стал известен лучший игрок РПЛ по итогам прошлого месяца.

Фото: РПЛ

Лучшим игроком РПЛ в ноябре стал полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян. За него проголосовали эксперты РПЛ и болельщики, а представители телеканала "Матч Премьер" отдали свой голос за голкипера "Химок" Илью Лантратова.



В текущем сезоне РПЛ 28-летний Байрамян в составе "Ростова" провел 12 матчей и забил 3 мяча.