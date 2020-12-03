Лучшим игроком РПЛ в ноябре стал полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян. За него проголосовали эксперты РПЛ и болельщики, а представители телеканала "Матч Премьер" отдали свой голос за голкипера "Химок" Илью Лантратова.
В текущем сезоне РПЛ 28-летний Байрамян в составе "Ростова" провел 12 матчей и забил 3 мяча.
Байрамян признан лучшим игроком РПЛ в ноябре
Стал известен лучший игрок РПЛ по итогам прошлого месяца.
Фото: РПЛ
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