- Ситуация уже не первый месяц близка к критической. Когда нам летом не платили часть средств, мы были готовы идти на компромиссы. Но сейчас ничего не изменилось, поэтому команда в абсолютно удрученном состоянии. При этом никто не собирается забывать о своих обязанностях на футбольном поле, и оставшиеся матчи хотим провести максимально качественно. Поэтому и в игре со "Спартаком", выйдя на поле, собираемся играть на победу, - передают слова Ойеволе "Известия".
В "Тамбове" сохраняется критическая финансовая ситуация, перед игроками и техническим персоналом клуба существует задолженность по заработной плате. Ранее генеральный директор "волков" Ольга Коновалова в эфире телеканала "Матч Премьер" сообщила, что перед началом сезона были достигнуты договорённости с местными властями о финансировании, но на сегодняшний день эти обещания не выполняются и финансовые средства клуб не получил. 3 декабря спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда точно выйдет на матч с московским "Спартаком", но неизвестно, в каком составе.
Защитник "Тамбова" Ойеволе: если выйдем на матч со "Спартаком", будем играть на победу
Защитник "Тамбова" Адесойе Ойеволе рассказал о ситуации в клубе перед матчем 17 тура РПЛ против московского "Спартака".
Фото: ФК "Тамбов"
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