"Жеребьевка могла быть и хуже. С этими командами можно сражаться, даже за первое место в группе. Хорватия уже не та, которая была в том четвертьфинале, она стала слабее. Повторюсь, нам в хорошем смысле повезло. Соперники непростые, но мы обязаны выходить на чемпионат мира из этой группы. Возможно, даже с первого места", - сказал Губерниев.
Сборная России попала в группу Н. Соперниками российской команды будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипра и Мальты.
Групповой раунд турнира состоится с марта по ноябрь 2021 года. Отметим, что победители групп попадут на ЧМ-2022 напрямую, а команды, которые займут вторые места пройдут в плей-офф отбора.
Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Источник: "Чемпионат"
Губерниев: жеребьевка могла быть и хуже, но сборной России повезло
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022.
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