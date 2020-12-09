Стали известны бригады арбитров, назначенные на матчи 18 тура РПЛ.
Встречу "Зенита" и "Динамо" обслужит бригада Сергея Иванова, на ВАР будет работать Алексей Амелин. Матч ЦСКА-"Урал" проведет главный арбитр Алексей Сухой. "Сочи" и "Спартак" рассудит Игорь Панин, "Краснодар" и "Локомотив" - Владимир Москалев.
Матч "Зенит" - "Динамо" обслужит бригада Сергея Иванова, "Сочи" - "Спартак" - Игоря Панина
Российская премьер-лига назначила арбитров на 18 тур чемпионата.
Фото: РПЛ
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