Московский ЦСКА заинтересовал момент с единоборством полузащитника "Химок" Ильи Кухарчука с защитником "армейцев" Георгием Щенниковым перед голом в ворота московской команды.
Игра 17-го тура РПЛ между ЦСКА и "Химками" закончилась со счетом 2:2. За московскую команду голы забивали Никола Влашич и Илья Шкурин. В составе "Химок" отличились Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов.
ЦСКА занимает 3-е место в таблице чемпионата России, набрав 33 очка. "Химки" идут на 12-м месте с 19-ю очками в активе.
Источник: Чемпионат
ЦСКА обратился в ЭСК по работе Левникова на матче с "Химками"
Московский ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра встречи с подмосковными "Химками" (2:2) Кирилла Левникова.
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