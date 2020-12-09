Агент Рыжикова: Сергей не побежит как крыса с корабля. О разрыве контракта речь не идет

Агент вратаря "Тамбова" Сергея Рыжикова Алексей Сафонов высказал мнение о возможности ухода своего клиента из клуба из-за финансовых проблем в команде.
Фото: ФК "Тамбов"
"Обычно, когда у Сергея были какие-то проблемы в "Крыльях Советов", он всегда мне говорил. Сейчас по ситуации в "Тамбове" он ко мне не обращался. Он готовится к играм, выходит, играет.

Сейчас речи о разрыве контракта не идет. И он не просит об этом.

Сергей не будет бежать как крыса с корабля. Пока в клубе не скажут уходить, он не собирается", - сказал Сафонов.

Раннее стало известно, что в "Тамбове" есть долги по заработной плате перед игроками команды. По этой причине ряд футболистов команды, выступающие за "Тамбов" с прошлого сезона, не вышли на поле в матче последнего тура РПЛ против московского "Спартака" (1:5).

"Тамбов" занимает предпоследнее, 15-е место, после 17-ти туров РПЛ. В активе команды 12 очков.

Следующий матч у "Тамбова" намечен на 13 декабря. В Саранске команда сыграет против казанского "Рубина". Начало матча в 14:00 мск.

Сергей Рыжиков провел в составе "Тамбова" в этом сезоне 16 матчей. За тамбовский клуб Рыжиков выступает с августа 2020 года.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рыжиков Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Классон прокомментировал ничейный результат в матче с "Челси"
Моуринью: "МЮ" стал одним из главных фаворитов Лиги Европы 2
Сестра Роналду опубликовала картинку, где Месси стоит на коленях перед Криштиану 1
Источник: "Зенит" оштрафует Дриусси 3
Зайнутдинов: хотим завершить выступление в ЛЕ на хорошей ноте
Игроки и тренеры матча "ПСЖ" — "Истанбул" вышли на встречу в футболках с надписью "Нет расизму" 1
Гончаренко: ЦСКА надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть 1
Максименко: молодежной сборной России все равно, с кем играть на ЧЕ
Игроки "Барселоны" недовольны тактикой Кумана 2
В "Спартаке" рассказали о задачах сменившего Газизова Мележикова 7
"Да как ты паспорт-то получил?" Глушаков отреагировал на слова Фернандеса о нелюбви к бане и водке 5
"Сочи" проведет два зимних сбора в Турции
Гасперини может покинуть "Аталанту" 1
Наставник загребского "Динамо" рассказал о мотивации своей команды на матч с ЦСКА 2
Гендиректор "Сочи": Попов восстанавливается с опережением сроков
Мостовой: почему бы "Локомотиву" не ударить в девятку и всей командой не встать в оборону? 3
Судье матча ПСЖ - "Истанбул" грозит дисквалификация на 10 матчей 3
Евсеев: очень хочу, чтобы "Локомотив" прыгнул выше головы. То, что сделал "Краснодар" 1
Игроки и судьи матча ПСЖ - "Истанбул" выйдут на матч в одинаковых футболках, посвященных проблеме расизма 12
Агент Рыжикова: Сергей не побежит как крыса с корабля. О разрыве контракта речь не идет 3
Халк готов пойти на понижение зарплаты на 90%, чтобы играть в АПЛ 2
Сутормин принес извинения болельщикам "Зенита" за выступление в Лиге чемпионов 4
Источник: румынские судьи утверждают, что тренер "Истанбула" Вебо называл их "цыганами" 15
Источник: Влашич не полетел на матч с загребским "Динамо" 4
ЦСКА обратился в ЭСК по работе Левникова на матче с "Химками" 2
Вендел: "Зенит" оказался лучше, чем я себе представлял 8
Красная карточка тренеру "Истанбула" Вебо отменена 14
Фукс вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА 1
Савин создаст профессиональный клуб "Красава" 1
Соболев приступил к тренировкам 3
Все новости
-