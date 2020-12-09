"Обычно, когда у Сергея были какие-то проблемы в "Крыльях Советов", он всегда мне говорил. Сейчас по ситуации в "Тамбове" он ко мне не обращался. Он готовится к играм, выходит, играет.
Сейчас речи о разрыве контракта не идет. И он не просит об этом.
Сергей не будет бежать как крыса с корабля. Пока в клубе не скажут уходить, он не собирается", - сказал Сафонов.
Раннее стало известно, что в "Тамбове" есть долги по заработной плате перед игроками команды. По этой причине ряд футболистов команды, выступающие за "Тамбов" с прошлого сезона, не вышли на поле в матче последнего тура РПЛ против московского "Спартака" (1:5).
"Тамбов" занимает предпоследнее, 15-е место, после 17-ти туров РПЛ. В активе команды 12 очков.
Следующий матч у "Тамбова" намечен на 13 декабря. В Саранске команда сыграет против казанского "Рубина". Начало матча в 14:00 мск.
Сергей Рыжиков провел в составе "Тамбова" в этом сезоне 16 матчей. За тамбовский клуб Рыжиков выступает с августа 2020 года.
Источник: Sport24
Агент Рыжикова: Сергей не побежит как крыса с корабля. О разрыве контракта речь не идет
Агент вратаря "Тамбова" Сергея Рыжикова Алексей Сафонов высказал мнение о возможности ухода своего клиента из клуба из-за финансовых проблем в команде.
Фото: ФК "Тамбов"
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