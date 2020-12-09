Агент Рыжикова: Сергей не побежит как крыса с корабля. О разрыве контракта речь не идет

Агент вратаря "Тамбова" Сергея Рыжикова Алексей Сафонов высказал мнение о возможности ухода своего клиента из клуба из-за финансовых проблем в команде.

Фото: ФК "Тамбов"