Сообщается, что на игре смогут присутствовать владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Всего матч посетят около 1700 зрителей.
Поединок "Зенит" - "Спартак" состоится 16 декабря. Начало - в 20:00 мск.
Петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Красно-белые расположились на второй строчке, имея в своем активе 35 очков.
Источник: "СЭ"
Источник: матч "Зенит" - "Спартак" пройдет без зрителей
Фото: ФК "Спартак"
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