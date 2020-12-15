"Команды достойны друг друга. Компромиссов не будет. Надеюсь, все получат удовольствие - и футболисты, и зрители. Преимуществ команд пока не вижу, но "Зенит" выглядит получше. И Семаку нужно доказать свою состоятельность, потому что на него слишком много вылили помоев", - сказал Боярский.
Матч 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" состоится 16 декабря. Начало - в 20:00 мск.
Команда Семака занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Красно-белые расположились на второй строчке, имея в своем активе 35 очков.
Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов "Зенит" под руководством Семака занял последнее место в своей группе. Петербургская команда не смогла добиться ни одной победы, набрав всего одно очко в шести матчах.
44-летний Семак возглавил "Зенит" 29 мая 2018 года. В прошлом сезоне петербургская команда под его руководством стала чемпионом России и выиграла Кубок страны.
Источник: "СЭ"
Боярский: Семаку нужно доказать свою состоятельность, потому что на него слишком много вылили помоев
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча петербургской команды со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
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