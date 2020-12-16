Защитники "армейцев" Бруно Фукс и Кирилл Набабкин провели тренировку с командой, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что Набабкин и Фукс находились в лазарете ЦСКА и восстанавливались после травм.
Матч "Ростов" - ЦСКА состоится 17 декабря. Начало - в 20:00 мск.
Набабкин и Фукс тренировались с ЦСКА перед матчем с "Ростовом"
ЦСКА провел тренировку перед поединком 19 тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА
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