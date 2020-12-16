Петржела заявил, что немецкий специалист ведёт себя недостойно, устраивая споры и конфликты с судьями и соперниками.
"Спартак" сегодня сыграет в гостях с "Зенитом" матче 19-го тура РПЛ. Питерцы опережают москвичей на три очка в турнирной таблице.
"Спартаковцы постоянно плачут — это недостойно большого клуба. У них всегда виноваты судьи — именно так они оправдывают свои поражения. Тедеско мне не нравится. Он постоянно плачет. Зачем он разговаривает с игроками соперника? Тренер не должен себя так вести — это ненормально", - цитирует Петржелу "Чемпионат".
Петржела: спартаковцы постоянно плачут - это недостойно большого клуба
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела раскритиковал наставника "Спартака" Доменико Тедеско.
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