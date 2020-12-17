После поражения "Локо" от "Химок" (2:3) в игре 19-го тура российской Премьер-Лиги Николича спросили, нет ли у него желания подать в отставку. Сербский специалист ответил лаконично: "Нет".
Отметим, что после проигрыша "Химкам" число поражений "Локомотива" в нынешнем чемпионате достигло семи. На данный момент "железнодорожники" располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Источник: Sport24
Николич: у меня нет желания подать в отставку
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич заявил, что не собирается подавать в отставку.
Фото: "Локомотив"
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