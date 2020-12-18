Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые не отпустили форварда в отпуск до 31 декабря. Вместо этого руководство московского клуба настаивало на индивидуальных тренировках футболиста.
Позже стало известно, что Кокорин покинул Россию и отправился на Мальдивы. Агент Александра сообщил, что данные действия согласованы со "Спартаком". Также он отметил, что нападающий будет проводить тренировки на острове в Индийском океане.
Однако по информации источника, Кокорин покинул расположение клуба самовольно, и о тренировках речи не идет.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: агент Кокорина не согласовывал со "Спартаком" тренировки на Мальдивах
Фото: ФК "Спартак"
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