Неймар может выйти в стартовом составе Бразилии на матч 1/8 ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о Неймаре.

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"Неймар может отыграть все 90 минут, и он может сыграть вместе с Винисиусом. Думаю, они будут играть вместе", - передает слова Анчелотти Foot Mercato.

Сегодня, 5 июля, в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с Норвегией. Начало - в 23:00 по московскому времени.На текущем мундиале Неймар сыграл 14 минут в одном матче. Футболист пропустил первые две игры группового этапа из-за повреждения.