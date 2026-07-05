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Наумов: есть чувство, что англичане могут проиграть Мексике

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче между Англией и Мексикой.
Фото: Getty Images
Николай Наумов заявил, что мексиканцы могут победить в предстоящей встрече за счет хорошей игры и азарта.

"Есть чувство, что англичане могут проиграть в этой встрече. Единственный, кто у них здорово выглядит, - Кейн. Но на игре одного футболиста далеко не уедешь. Как-то серо выглядит у них команда.
Последний их матч вообще не понравился. У мексиканцев хорошая команда, и играют они сейчас на азарте, на кураже", - сказал Наумов "Матч ТВ".

Завтра, 6 июля, состоится матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 года между сборными Мексики и Англии. Встреча пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.

На данный момент европейская национальная команда занимает 4-е место в рейтинге сборных ФИФА, мексиканцы располагаются на 14-й строчке.

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