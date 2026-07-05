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Гришин объяснил, почему считает Норвегию фаворитом в матче с Бразилией

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 1/8 ЧМ.
Фото: Getty Images
Александр Гришин считает, что Норвегия способна обыграть Бразилию за счет дисциплины и хорошей игры в атаке.

"Я ставлю на Норвегию, честно говоря, потому что Бразилия не впечатляет. Конечно, все поставят на Бразилию, потому что там и техничные футболисты, и играют они разнообразнее немножко.

Но я бы поставил на Норвегию, потому что это дисциплина, хорошие быстрые атаки и хорошие игроки впереди: Эдегор, Холланд и Сёрлот", - сказал Гришин "Матч ТВ".

Сегодня, 5 июля, состоится матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Норвегии. Встреча пройдет на стадионе "Метлайф" в США. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

На данный момент южноамериканская национальная команда занимает 6-е место в рейтинге сборных ФИФА, скандинавы располагаются на 31-й строчке.

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