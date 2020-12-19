- Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать, - передает слова Прудникова Sport24.
Ранее появлялась информация о том, что Зинченко может покинуть "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно, и к футболисту проявляют интерес клубы Российской премьер-лиги.
Агент Зинченко: интерес к Саше из РПЛ? Это слухи
Агент защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны клубов РПЛ.
Фото: Getty Images
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