Хавбек "Леона" Акино, которым интересуется "Спартак", сообщил о желании сменить клуб

Главный тренер мексиканского "Леона" Игнасио Амбриз высказался о будущем опорного полузащитника команды Педро Акино, которым интересуется " Спартак ".

Фото: ФК "Леон"

"Насчет Педро у нас есть опасения, президент нашего клуба Хесус Мартинес подтвердил мне, что он предпочитает уйти. Я обязательно позвоню Педро, чтобы узнать, что он думает на этот счет и чего хочет. Игрока, который уже думает о другой команде, будет сложно удержать", - приводит слова Амбриза MSN.



В нынешнем сезоне Акино провел 20 матчей в составе "Леона" и сделал 1 ассист. Контракт перуанца с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость Педро в 4,5 млн евро.