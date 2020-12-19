"Насчет Педро у нас есть опасения, президент нашего клуба Хесус Мартинес подтвердил мне, что он предпочитает уйти. Я обязательно позвоню Педро, чтобы узнать, что он думает на этот счет и чего хочет. Игрока, который уже думает о другой команде, будет сложно удержать", - приводит слова Амбриза MSN.
В нынешнем сезоне Акино провел 20 матчей в составе "Леона" и сделал 1 ассист. Контракт перуанца с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость Педро в 4,5 млн евро.
Хавбек "Леона" Акино, которым интересуется "Спартак", сообщил о желании сменить клуб
Главный тренер мексиканского "Леона" Игнасио Амбриз высказался о будущем опорного полузащитника команды Педро Акино, которым интересуется "Спартак".
Фото: ФК "Леон"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!