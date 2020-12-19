Широков отметил, что Фавр стал бы оптимальным выбором в качестве главного тренера для указанных клубов.
"Для меня, если брать три команды, в которых есть проблемы с тренером — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» — Фавр. Приглашайте за любые деньги. Это другая тренерская лига — как играл при нем Дортмунд", - сказал Широков.
Напомним, что последним местом работы Фавра была дортмундская "Боруссия", из которой его уволили в текущем месяце.
Источник: РБ-Спорт
Широков призвал "Спартак", ЦСКА и "Локомотив" задуматься о приглашении Фавра
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что "Спартаку", ЦСКА и "Локомотиву" следует задуматься о приглашении Люсьена Фавра на пост главного тренера.
Фото: "Чемпионат"
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