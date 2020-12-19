После матча 19-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0) игроки и тренеры "Рубина" отправились в отпуск. Коллектив соберется 12 января в Белеке. Там пройдут все три зимних сбора "Рубина".
"Первый сбор пройдет с 12 по 24 января, второй – с 28 января по 9 февраля, третий – с 13 по 25 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Отмечается, что данные о контрольных играх "Рубина" на сборах будут обнародованы позднее.
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин"
"Рубин" проведет зимние сборы в Турции
"Рубин" проведет три зимних сбора в турецком Белеке.
Фото: "Рубин"
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