- Мой тренер [Арсен Венгер] не мог такое сказать, он там 20 лет работал, его могли только на носилках оттуда вынести. В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер - завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу. Логично на месте "Спартака" договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более, сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая, - заявил Аршавин в эфире телеканала "МатчТВ".
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после завершения матча 19 тура Российской премьер-лиги с "Зенитом" (1:3) объявил, что не собирается продлевать действующий контракт с клубом, срок которого истекает после окончания сезона 2020/2021. После окончания осенней части чемпионата России красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 35 очков в 19 сыгранных матчах. В последних двух турах "Спартак" проиграл на выезде "Сочи" (0:1) и лидеру чемпионата петербургскому "Зениту".
Французский тренер Арсен Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" в течение 22 лет (с 1996 по 2018 год), трижды становился с "канонирами" чемпионом АПЛ, выиграл 7 Кубков и 7 Суперкубков Англии.
Аршавин - о заявлении Тедеско: Венгер не мог такое сказать, его только на носилках могли из "Арсенала" вынести
Экс-игрок "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин прокомментировал заявление главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско о непродлении контракта с клубом.
Фото: Getty Images
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