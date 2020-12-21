По данным источника, Тедеско уехал из России. Он отправился в Германию на время отпуска.
Отмечается, что заседание КДК РФС по поводу инцидентов в игре 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0) проводится в формате видеосвязи.
Напомним, во время матча с "Сочи" Тедеско вступил в словесную перепалку с тренером вратарей команды-соперника Дмитрием Бородиным. В "Спартаке" сообщили, что Бородин позволил себе националистические высказывания в адрес Тедеско. Также сообщалось о словесной перепалке между главным тренером "Спартака" и голкипером "Сочи" Сосланом Джанаевым, произошедшей по окончании игры.
Источник: Матч ТВ
Тедеско не участвует в заседании КДК РФС, он уехал из России
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не участвует в заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Фото: Матч ТВ
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