"Есть у него такая фишка. Если на тренировке кто-то смешно упал, может этот момент включить на теории и всем поднять настроение с утра. Когда махнешь мимо мяча, назовет тебя корягой или кривоногим. Это его фирменные шуточки.
Карпин - не папа для игроков. Он ко всем относится одинаково", - сказал Глебов.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Глебов в составе "Ростова" провел 15 матчей и забил 1 мяч. Ранее полузащитник также защищал цвета "Анжи".
"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.
Источник: Sports.ru
"Когда махнешь мимо мяча, назовет тебя корягой или кривоногим". Глебов - о мотивации от Карпина
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал о мотивации со стороны главного тренера команды Виктора Карпина.
Фото: ТАСС
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