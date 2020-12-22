По итогам голосования в исполком РФС войдут генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов, президент "Краснодара" Сергей Галицкий и глава совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев.
Отметим, что на места в исполком РФС также претендовали Леонид Федун, Евгений Гинер, Анатолий Мещеряков и Борис Ротенберг.
Источник: РБ-Спорт
Гинер и Федун не попали в исполком РФС
Сегодня состоялись выборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза.
Фото: ТАСС
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