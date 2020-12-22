"Спартак" - Тилю: успехов в Бундеслиге Пресс-служба "Спартака" поздравила полузащитника Гуса Тиля, выступающего на правах аренды во "Фрайбурге", с 23-м днем рождения. View this post on Instagram A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) Напомним, что голландский хавбек пополнил состав красно-белых в августе 2019 года, перейдя из "АЗ Алкмар". Срок аренды игрока в "Фрайбург" истекает 30 июня 2021 г. Источник: "инстаграм" ФК "Спартак" Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:45 Автор: Андрей Бабич Теги: Спартак Тиль Бундеслига Фрайбург Нашли ошибку в статье? Напечатать (22) 40 1 2 3 4 5