"Химки" опровергли информацию о травме вратаря Лантратова

Подмосковные "Химки" опровергли слухи о том, что вратарь команды Илья Лантратов получил серьезное повреждение.

Фото: ФК "Химки"

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что во время отпуска голкипер подмосковных "Химок" Илья Лантратов травмировал колено.



Травма оказалось такой серьезной, что Лантратов мог из-за нее пропустить начало или весь подготовительный период ко второй части сезона.



Как сообщили "Химки", информация о травме не соответствует действительности, 25-летний вратарь абсолютно здоров. Участие Лантратова в зимних сборах на сегодняшний день не ставится под сомнение.



Илья Лантратов провел в этом сезоне 19 матчей за подмосковные "Химки", пропустив в этих встречах 30 мячей.



"Химки" на зимнюю паузу ушли, занимая 11-е место, набрав в 19-ти матчах 25 очков.



Источник: пресс-служба ФК "Химки"