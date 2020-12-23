"Химки" опровергли информацию о травме вратаря Лантратова

Подмосковные "Химки" опровергли слухи о том, что вратарь команды Илья Лантратов получил серьезное повреждение.
Фото: ФК "Химки"
Напомним, в СМИ появилась информация о том, что во время отпуска голкипер подмосковных "Химок" Илья Лантратов травмировал колено.

Травма оказалось такой серьезной, что Лантратов мог из-за нее пропустить начало или весь подготовительный период ко второй части сезона.

Как сообщили "Химки", информация о травме не соответствует действительности, 25-летний вратарь абсолютно здоров. Участие Лантратова в зимних сборах на сегодняшний день не ставится под сомнение.

Илья Лантратов провел в этом сезоне 19 матчей за подмосковные "Химки", пропустив в этих встречах 30 мячей.

"Химки" на зимнюю паузу ушли, занимая 11-е место, набрав в 19-ти матчах 25 очков.

Источник: пресс-служба ФК "Химки"

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Теги: Химки Лантратов
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