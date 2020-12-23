"Я ничем не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно. Возможно ли моё возвращение в "Локомотив"? Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и всё", - приводит слова Сёмина "Спорт день за днём".
Напомним, что, по информации ряда источников, Кикнадзе доработает в "Локомотиве" до конца 2020 года, после чего покинет клуб. Сообщается, что функционер уже попрощался с сотрудниками "железнодорожников".
Ранее Семин, отвечая на вопрос о возможном возвращении в "Локомотив", заявил, что это невозможно, пока в структуре клуба находятся Кикнадзе и председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
Семин прокомментировал информацию об уходе Кикнадзе из "Локомотива"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на информацию о вероятном уходе из московского клуба гендиректора Василия Кикнадзе.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!