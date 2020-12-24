— Сегодня Себаи стал первым футболистом, который в зимнее ТО пополнит клуб РПЛ. Я уверен, что Сеня в "Химках" будет дополнять Конате в атаке, они вместе на пару будут грозной силой в РПЛ, — цитирует агента Sport24.
Напомним, ранее Себаи защищал цвета "Тобола". В России 27-летний футболист играл за "Балтику" и "Тамбов", а в "Химки" перешел в качестве свободного агента.
"Химки" после 19 туров идут на 11-й строчке с 25 очками.
Селюк: Себаи в паре с Конате будут грозной силой в РПЛ
Cпортивный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда Сенина Себаи, подтвердил, что футболист перешел в "Химки".
Фото: ФК "Динамо Киев"
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