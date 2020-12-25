Малком стал лучшим в РПЛ по успешности обводок

?? Малком совершил 76% успешных обводок в первой части сезона – лучший показатель в #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 26, 2020
?#Зенит #Малком pic.twitter.com/Azx30cRXR1
Бразильский хавбек "Зенита" Малком стал наиболее эффективно обводящим игроком в Российской премьер-лиге. Его показатель успешности дриблинга составляет 76%.
23-летний бразилец Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в августе 2019 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.