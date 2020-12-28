"На этих посиделках тамадой всегда был Леонид Федорович Трахтенберг. Как-то он передал слово девушке Луиса Адриано – Кате Дорожко. Она начинает: "Я учусь на спортивного менеджера и хочу сказать, что играли вы сегодня плохо…" Мы с Жаником Ананидзе переглянулись: все это сейчас реально происходит? Она продолжает: "Играли вы сегодня плохо, надо срочно прибавлять". Адрик сидит и ржет, а она и дальше рассказывает свое видение. Мы говорим Трахтенбергу: "Федорыч, давай в следующий раз кого-нибудь поэкспертнее спикером назначать", - написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.
Луис Адриано защищал цвета московского клуба в период с 2017 по 2019 год. В сезоне 2016/2017 бразилец стал обладателем золотых медалей чемпионата России в составе "Спартака". 14 ноября 2019 года Адриано женился на русской девушке Екатерине Дорожко. Пара рассталась в июне 2020 года.
Напомним, что Кононов работал главным тренером "Спартака" в 2018-2019 годах. Сменил россиянина на посту наставника красно-белых Доменико Тедеско.
Ребров рассказал, как девушка Луиса Адриано раскритиковала "Спартак" после матча при Кононове
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал об одном из традиционных командных собраний, которые проходили после матчей, когда красно-белых возглавлял Олег Кононов.
Фото: соцсети Екатерины Дорожко
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