- В день или за день до игры Кононов просил Трахтенберга рассказывать команде какую-то историю о "Спартаке". Вспоминаю лицо Шюррле в эти моменты - оно прямо кричало: "Что тут вообще происходит?". А Кононов кайфовал от этого, через Федоровича он хотел донести до команды какие-то важные исторические вещи, - приводит слова Реброва Sports.ru.
Экс-игрок сборной Германии, чемпион мира и автор голевой передачи в финале ЧМ-2014 Андре Шюррле перешел в "Спартак" в аренду из дортмундской "Боруссии" в июле 2019 года. Немецкий полузащитник провел за красно-белых 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. После 8 декабря 2019 года Шюррле не выходил на поле, 30 июня 2020 года вернулся в "Боруссию" и в середине июля завершил карьеру в возрасте 29 лет.
Ребров: лицо Шюррле во время историй о "Спартаке" от Трахтенберга кричало - "Что тут вообще происходит?"
Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал о воспитательной работе с игроками, которую организовывал главный тренер Олег Кононов.
Фото: ФК "Спартак"
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