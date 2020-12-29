Защитник "Химок" Тихий: то, что Кухарчук прятался от Талалаева в докторской комнате - ерунда

Капитан "Химок" Дмитрий Тихий рассказал правду об истории с полузащитником Ильей Кухарчуком, который якобы прятался от разъяренного главного тренера Андрея Талалаева в медкабинете.

Фото: ФК "Химки"