- Правда ли, что Кухарчук прятался от разгоряченного Талалаева в докторской комнате? Ерунда. Это в интервью каком-то написали - то ли ребята неправильно выразились, то ли журналисты слова переврали. Как было на самом деле? После игры Талалаев начал в гневе кричать: "Где Куха?". А Илью массажист в соседней комнате растирал - мышца забилась или что-то в этом роде. Чего ему прятаться? Что он, маленький ребенок? - цитирует Тихого "Чемпионат".
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев тренировал "Химки" в период с апреля 2019 года по январь 2020 года. Под его руководством команда играла в Футбольной национальной лиге и боролась за попадание в Российскую премьер-лигу, но зимой 2020 года специалист был уволен после того, как в клубе произошла смена курса, связанная с изменениями в руководстве. "Химки" все-таки пробились в сезоне 2019/2020 в РПЛ, но сделали это под руководством Сергея Юрана, который также вывел красно-черных в финал Кубка России.
Защитник "Химок" Тихий: то, что Кухарчук прятался от Талалаева в докторской комнате - ерунда
Капитан "Химок" Дмитрий Тихий рассказал правду об истории с полузащитником Ильей Кухарчуком, который якобы прятался от разъяренного главного тренера Андрея Талалаева в медкабинете.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!