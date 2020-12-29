"Я болел две недели. Надеюсь к Новому году оправиться. Что это за штука? Ну, выпадаешь как бы из жизни на какое-то время. Со мной так произошло", - сказал Быстров.
Владимир Быстров выступал за "Зенит", "Спартак", "Анжи", "Краснодар". Последним клубом Быстрова был "Тосно". Всего за клубную карьеру он провел 403 матча, в которых забил 49 голов и отдал 58 результативных передач.
За сборную России Быстров сыграл в 47-ми матчах, отметившись 4-мя голами.
С 2019 года Владимир работает экспертом на "Матч ТВ".
Источник: "Спорт день за днем"
Быстров сообщил, что переболел коронавирусом
Экс-футболист сборной России Владимир Быстров рассказал, как переболел новой коронавирусной инфекцией.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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