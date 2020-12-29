Скопинцев забил лучший гол "Динамо" в 2020 году

? Дмитрий Скопинцев — автор лучшего гола «Динамо» в 2020 году по версии наших болельщиков в Instagram, YouTube и ВКонтакте!



Его пушку в ворота «Спартака» можно легко пересматривать все новогодние праздники ?#Скопинцев #ЛучшийГол #ЛучшийГолГода pic.twitter.com/cwXRzajg0l — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 29, 2020

Автором лучшего гола стал защитник команды Дмитрий Скопинцев."Его пушку в ворота "Спартака" можно легко пересматривать все новогодние праздники", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".