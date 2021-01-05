— Шамиль, при всем к нему уважении, сказочник. Когда он работал в "Уфе", придумывал басни, в которые как-то верили — то "Ред Булл" приехал покупать клуб, то шейхи. Но все — вранье, начиная с Зинченко, которого они украли у "Шахтера". За ним следили многие еще в молодежной Лиге чемпионов, но он подсуетился под ситуацию, которая произошла в Украине. А Федун с Заремой разобрались в этих сказках гораздо быстрее и поняли, что за этим стоит мыльный пузырь, а не реальные действия. Когда в такой клуб, как "Спартак", приходит гендиректор и приводит туда Урунова и Кокорина, я бы выгнал его уже через месяц. Вместо того, чтобы бросить все силы и привезти звезду, показать свою работу, он приводит их, — цитирует Селюка "РБ-Спорт".
24-летний Зинченко выступал за "Уфу" с февраля 2015 по июль 2016 года, проведя за клуб 33 матча, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Затем украинец стал игроком английского "Манчестер Сити", с которым выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии, а также четыре Кубка английской лиги.
Весной 2020 года сообщалось об интересе "Ред Булла" к покупке "Уфы". Эту информацию подтверждали в руководстве клуба, в том числе, когда генеральным директором команды был Шамиль Газизов.
20-летний Урунов стал игроком "Уфы" в феврале 2020 года за 200 тысяч евро. Летом футболист перешел в "Спартак" за 1 млн евро. Сообщалось, что футболиста в башкирский клуб Газизов подписал за собственные деньги.
29-летний Кокорин пополнил состав "Спартака" летом прошлого года в качестве свободного агента.
Селюк: Газизов — сказочник. В "Уфе" придумывал басни про "Ред Булл", Зинченко
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о бывшем генеральном директоре "Уфы" и "Спартака" Шамиле Газизове.
Фото: "Динамо Киев"
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