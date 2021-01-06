- Сетьен? Особое отношение к нему. Его путь странный. Он был помощником у Писарева в пляжном футболе, выдал хороший сезон в "Бетисе", пошел в "Барселону". Для меня это Кононов, который говорит по-испански. Это слабый человек, который в России сломается. Один раз торсида прокричит ему, он сляжет и скажет, что уезжает, - передает слова Гурцкая "РБ-Спорт".
62-летний испанский тренер Кике Сетьен в 2005 году входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. После этого специалист тренировал сборную Экваториальной Гвинеи, а также испанские клубы "Логроньес", "Луго", "Лас-Пальмас", "Бетис" и "Барселону". Сине-гранатовые под руководством Сетьена провели 25 матчей во всех туринрах, в которых одержали 16 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений. В Ла Лиге "Барселона" с Сетьеном заняла второе место, а в Лиге чемпионов 2019/2020 вылетела в 1/4 финала, уступив "Баварии" со счетом 2:8.
Агент Гурцкая: Сетьен - это Кононов, говорящий по-испански. Слабый человек, который в России сломается
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал потенциальную кандидатуру на пост главного тренера "Спартака" в лице испанца Кике Сетьена.
Фото: Getty Images
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