"Джанаев — абсолютный лидер за полем и на поле. Это человек, которого слушаются. Кому бы он что не сказал, все его прислушиваются. Есть связь с тренером хорошая. Если тренер что-то не может донести, то Сослан может прямо сказать кому-то лично", - сказал Заика в эфире телеканал "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Джанаев провел 18 матчей и пропустил 16 голов.
"Сочи" по итогам 19-и туров чемпионата России занимает 4-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 33 очка.
Заика: Джанаев — абсолютный лидер "Сочи" за полем и на поле
Защитник "Сочи" Кирилл Заика высказался о вратаре "южан" Сослане Джанаеве.
Фото: ФК "Сочи"
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