Заика: Джанаев — абсолютный лидер "Сочи" за полем и на поле

Защитник "Сочи" Кирилл Заика высказался о вратаре "южан" Сослане Джанаеве.

Фото: ФК "Сочи"

"Джанаев — абсолютный лидер за полем и на поле. Это человек, которого слушаются. Кому бы он что не сказал, все его прислушиваются. Есть связь с тренером хорошая. Если тренер что-то не может донести, то Сослан может прямо сказать кому-то лично", - сказал Заика в эфире телеканал "Матч ТВ".



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Джанаев провел 18 матчей и пропустил 16 голов.



"Сочи" по итогам 19-и туров чемпионата России занимает 4-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 33 очка.