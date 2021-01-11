"Вопрос возможной добровольной вакцинации обсуждался клубами и лигой в рабочем порядке. Решение о необходимости и сроках вакцинации в любом случае принимается медицинскими штабами каждого из клубов", — говорится в сообщении лиги.
В текущем сезоне РПЛ первое место в турнирной таблице занимает "Зенит".
Сезон возобновится в конце февраля матчем "Тамбов" - "Зенит".
Источник: ТАСС
РПЛ обсуждала с клубами возможную добровольную вакцинацию от коронавируса
Руководство Российской Премьер-лиги проводило обсуждения с клубами по поводу возможной вакцинации от коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
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