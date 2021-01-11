— У всех трех футболистов закончились контракты, они свободные агенты и могут спокойно перейти куда хотят, — цитирует Тихонова Sport24.
Ранее стало известно, что Иван Маевский и Дмитрий Шомко заключили контракты с "Ротором". Сообщалось, что клуб ведет переговоры с Алексеем Щеткиным.
Тихонов прокомментировал уход Маевского, Шомко и Щеткина
Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал уход из клуба трех футболистов.
Фото: Советский спорт
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