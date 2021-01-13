— Это грустно. Но сейчас мы должны думать о предстоящих матчах и о том, что сделать, чтобы побеждать в них.
Ожидания от второй части сезона? Что мы сделаем все, что в наших силах и закончим в тройке, — цитирует Ларссона Sport24.
Тедеско покинет команду в конце сезона, в котором "Спартак" после 19 туров занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата России с 35 очками.
23-летний Ларссон в нынешнем кампании провел 19 матчей в РПЛ, забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.
Ларссон прокомментировал предстоящий уход Тедеско
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал предстоящий уход наставника Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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